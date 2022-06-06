新北市青年局成立半年，新北市議員葉元之今總質詢時表示，新北青年創業效果不彰，青年局未發揮功能，加上網站貧乏，很多相關平台都看不到，到是有個心理測驗「你是虎年蝦米款虎情人」，說可神準分析愛情觀與事業觀，為何不乾脆教一下占星術，挖角下一個新北印度神童。

葉元之表示，兩年前有請經發局推動板橋創立方，目前改為在板橋浮洲合宜住宅提供青創基地，他指出，其實很多創業者不需要辦公室，在網路時代，在公共場所、在咖啡廳就可以創業，創業者需要的是創投、天使投資人，另外還有串接上下游廠商整合、導師、法律財務營運導師與資訊，以及新的法規等。

葉元之說，浮洲青創偏辦公空間分享，沒有上述功能，應該是鼓勵新北市企業、上市櫃中心，鼓勵他們跟新創合作，新北市有很多工業區、商業公會，這些連結都在經發局手上，應該是由經發局來做新創這塊，不應該交給青年局。

且青年局成立，說要打造青年永續移居幸福城市，但是現在的執行成果，跟目標相去很大；網站公告很多感覺是公文的複製貼上，一點都不吸引年輕人。

葉元之說，青年局預算1.4億，存在目的是要打造青年宜居城市，應該納入青年社會住宅，青年租屋補貼、婚育等政策，做為青年人的政府窗口。

侯友宜表示，青年局確實針對所有議題應該要肩負協調溝通角色，不只找到問題，也要反映與解決，解決過程需要各局處配合，才能順利推動，繼續努力，把事情做得更好。

葉元之也持續爭取成立銀髮事務局，侯友宜表示，這是未來要走的趨勢，目前社會局、勞工局，相關局處工作現階段慢慢調整，進一步融合，不是發發老人年金，會詳細盤點完，因應準備。