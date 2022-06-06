美國正妹網紅瑪托，曾參加TLC實境節目《到美國結婚去》成名，去年11月起她便以每罐500美元(約台幣1.4萬元)，裝罐出售自己排放的屁，短短1週便進帳4.5萬美元(約台幣132萬元)，後來因身體問題停止賣屁；近日她又再出新招，宣布將販售新品「超兇汗罐」，一瓶同樣開價500美元(1.4萬台幣)。

綜合外媒報導，瑪托近來宣布販售新品「超兇汗罐」，解釋因夏天到來之時，上圍會頻頻流出汗水，因此她想將從上圍滴出的汗水，收集起來販賣給粉絲，瑪托坦言，她也知道大量出汗對身體不好，但粉絲可以聞一聞，或是舔拭汗水味道；隨後更直接把「超兇汗罐」上架色情網站，一瓶驚人要價500美元。

瑪托將圓弧汗水放入這一小罐瓶子出售，開價高達500美金，想不到還真有人願意買單。(圖/瑪托 IG)

這項「超兇汗罐」新品推出，竟在1周內接到50筆訂單，瑪托透露，自己僅需要準備1個小瓶子，在太陽底下坐幾個小時，接著將汗水分裝到小瓶子裡，似乎表達要頂著大太陽想賺這筆錢很辛苦；從她接到的50筆訂單來看，若最終全順利成交，總計可從這筆交易中，獲取2.5萬美金(約73萬新台幣)。

事實上，瑪托曾解釋過，她是透過粉絲了解到各類型的市場，也先後獲知有人想買她穿過內衣褲、頭髮甚至洗澡水的訊息，因此她才會來出奇招賣屁，再過來才有「超兇汗罐」的產品問世，她也坦言這樣的市場規模小，但大家不能去否認，這些有趣又古怪的商品依舊是一種商機。