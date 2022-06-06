24小時火化「玩文字遊戲」？ 蔣萬安轟陳時中：事不關己！欠家屬道歉

衛福部長陳時中稱未要求確診者遺體要在24小時內火化，還拿出公文說「是沒看懂，還是故意這樣說？」遭外界質疑在玩文字遊戲，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日炮轟，這2年多來指揮中心沒有明確規範，也不曾出來澄清或清楚說明，一副事不關己態度說是大家誤會，把責任推給地方政府和殯葬業者，指揮中心欠所有往生者和家屬一個道歉。

確診者火化引發爭議，外界質疑陳時中在玩文字遊戲，蔣萬安今指出，疫情2年多來，已經奪走2000多將近3000條生命，看到很多確診者在臨終前沒有摯親陪在身旁，只能孤單離世，短期內必須火化，讓家屬有不可抹滅的傷痛，每想到一次就痛一次。

蔣萬安痛批，昨天指揮中心的說法，一副事不關己的態度，聲稱盡速火化是大家的誤會，完全沒有顧及家屬感受。

他說，面對火化爭議，指揮中心欠所有往生者和家屬一個道歉，沒有明確規範，這2年多來也不曾看過指揮中心出來澄清或清楚說明，現在就把責任推給地方政府和殯葬業者，指揮中心應該要盡快公布明確規範與標準，讓民眾有所依循。