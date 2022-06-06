美國總統拜登去年就任至今將近一年半，但美國平均油價竟飆漲1倍，引發民眾不滿聲浪，拜登則將原因歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭。此事引起台灣網友們熱烈討論，許多人對於美國油價飆漲，台灣油價反而下降相當傻眼，「傻眼了，台灣油價還降，未來怎麼辦？中油能吞多少虧損。」

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，去年1月20日美國平均油價為每加侖2.39美元，但截至今年6月4日，平均油價已飆漲至每加侖4.81美元，換句話說，拜登上任以來，美國汽油的平均價格已上漲1倍。

高油價與高通膨讓拜登飽受共和黨的抨擊，汽油價格追蹤機構GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan表示，最快在6月17日，美國全國平均油價就會來到每加侖5美元，油價本就較高的地區可能早已超過6美元。

此事意外引起台灣PTT論壇網友們的討論，許多人提到，美國是產油國，但油價竟然飆漲，代表問題很難解決，「一個產油國搞成這樣，民主黨真的很扯」、「產油國還能這麼貴...」、「產油國可以搞成這樣，就知道拜登多廢了」、「產油國油價爆貴，笑死」、「產油國油價井噴，那豈不是委內瑞拉2.0。」

不少網友也提到，台灣因為中油凍漲油價，地區油價反而下降，「台灣油價明天降價傻眼了」、「台灣人超爽，可以讓中油破產也要低油價」、「台灣還是降的，神奇了吧，東牆補西牆」、「產油國都這樣飆了，台灣還能夠撐多久」、「台灣因為中油凍漲，下週還調降，笑死。」