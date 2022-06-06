斯洛伐克訪團來台，民進黨今天感謝斯洛伐克國會連續兩年支持台灣參與世界衛生大會(WHA)，並表示，民進黨相信不論是面對疫情或變動中的國際局勢，台灣與斯洛伐克基於雙方共享的民主價值，會持續發展更加緊密的夥伴關係。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克、國會友台小組主席歐舒斯基議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴等國會領袖及重要地方首長聯合組團訪問台灣，民進黨發言人謝佩芬今天表示，可見台灣與斯洛伐克中央及地方政府皆維持友好情誼，誠如副議長勞倫契克抵台時所說，「斯洛伐克支持台灣，這次的訪團就是明證」，民進黨表達誠摯歡迎。

她說，勞倫契克及歐舒斯基均長期支持台灣；此次訪團成員還包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派國會議員。斯洛伐克國會去年於外交委員會首次通過支持台灣參與WHA決議案後，今年外交、衛生及歐洲事務三個委員會更於一周內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議案。對於斯洛伐克國會對台灣的強勁支持，民進黨再度表達感謝。

謝佩芬表示，布拉提斯拉瓦省省長德若巴、馬拉基市市長瑞哈等重要地方首長的到訪，更顯示台斯關係的全面發展。德若巴擔任國會議員期間就曾三次訪問台灣，此行是第二度以省長身分訪台。由於高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，更開啟台斯兩國地方政府間的深厚情誼。

去年9月，斯洛伐克政府將捐贈給台灣的疫苗由1萬劑增加為16萬劑，她說，台灣人民點滴在心頭。我們很高興看到在去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克率團訪台後，又見此一重要訪團來訪。民進黨相信，不論是面對疫情或變動中的國際局勢，台灣與斯洛伐克基於雙方共享的民主價值，會持續發展更加緊密的夥伴關係。