因近年來營建工安意外頻傳，高雄市政府勞工局自6月份起擴大舉辦臺灣職安卡安全衛生教育訓練，訓練合格即可獲得「臺灣職安卡」，除了能幫助勞工們提升自我安全意識，降低職業災害，還能被優先參考僱用；雇主減少工地重複受訓時間，提高作業人力運用及效率，間接舒緩營建缺工問題。

高雄市政府勞工局自6月份起，將於勞檢處擴大舉辦18場次臺灣職安卡安全衛生教育訓練，凡從事各類營造作業的勞工朋友，透過訓練課程滿6小時的訓練，經線上測驗合格，即發給「臺灣職安卡」，取得營造業一般職業安全衛生教育訓練合格資格，於有效期間內，可以受僱於各營造工地工作，無需再重複接受相同訓練。

勞工局表示，營造作業工作環境變化大，從業人員亦隨著工期而有所不同，且多屬無一定雇主、短期或臨時工作，若工地因趕工而忽略安全衛生教育訓練，將導致勞工發生職業災風險增加，為保護做工朋友的安全，擴大舉辦職安卡訓練，且可免除勞工需同時隨身攜帶多種訓練證明之不便，該卡以虛擬卡方式發行，勞工可永久保存個人受訓資訊紀錄。

勞工局長周登春指出，透過「臺灣職安卡」安全衛生教育訓練，除可以提昇勞工自我安全防災識能，並可獲得許多安全防護的資訊與方法，同時也可以間接舒緩營建缺工問題，業者只要識別勞工是否獲得職安卡受訓認證，即可優先參考僱用派工，並藉以強化工地進場管理，減少進出工地重複受訓時間，提高作業人力運用及效率。

勞檢處長郭清吉提醒，經勞動部統計，營造業職業災害死亡案件約佔全產業半數，在重大職業災害中，有超過七成罹災者未接受職業安全衛生教育訓練，一旦勞工朋友因安全識能不足，又置身於高風險的作業環境中，將可能增加發生職業災害的風險。

勞檢處也將持續加強營建工地的勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施、落實安全衛生教育訓練與工地管理，保護做工朋友的安全，防止發生職業災害。無論是否已是營造從業人員，只要有從事營造工作的意願，都歡迎報名參加職安卡安全衛生教育訓練。