青割玉米新品種「台農8號」適合在雲嘉南地區秋季裡作栽培，由播種至採收比常用品種提早1個月採收。（農試所提供／馮惠宜台中傳真）

行政院農委會農業試驗所育成品種助攻國產飼料供應鏈，歷經10年育成飼料用青割玉米新品種「台農8號」，不但具有抗病、早採收、產量高等特性，加上餵食動物營養消化率高，適合作為乳牛芻料，可解決台灣冬季芻料短缺問題，並有利替代部分進口飼料，提供雲嘉南地區酪農戶於秋冬季種植青割玉米的新選擇。

受疫情影響國際航運不穩定及烏俄戰爭等因素，國際原物料價格波動，使得國內飼料供應受到嚴峻的挑戰，農試所為彌補飼料不足的衝擊，農試所投入青割玉米品種育成，耗時十年終於研發出青割玉米新品種「台農8號」。

農試所指出，青割玉米飼料嗜口性佳且營養價值高，可全株直接切碎當飼料，或是發酵作成方便儲存的青貯料。由於台灣冬季低溫期間牧草生長量偏少，因此青割玉米便成為雲嘉南地區酪農戶芻料的首選。

根據統計資料顯示，台灣青割玉米每年栽培面積4000至5000公頃，品種大多以採收籽粒的硬質玉米兼作為青割用，每公頃鮮草產量約30至40公噸，產量偏低，且國內尚未有商業化生產的青割玉米專用品種，新品種「台農8號」產量可增加20％，採收期可提早一個月，早採收、產量高且營養價值高的優點，且適合密植及機械採收。

隨著青割玉米專用品種「台農8號」的誕生，將提供國內芻料缺口的新解方，該品種也已通過農委會智慧財產審議委員會審議，將授權業者採種量產，逐步建立國產芻料商業化產業鏈。