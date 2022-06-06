萬海(2615)上周舉行法說會，延續長榮(2603)、陽明(2609)日前股東會的樂觀看法，法人也預期，第三季塞港將更為嚴峻，航商獲利有望享有極高獲利水準。貨櫃三雄今天維持小幅上揚格局，接下來將關注除息前後走勢。

6/2公布的SCFI指數持續回溫，一周上漲0.78％至4,208.01點，但遠東到歐洲、地中海、美西及美東運價都是較前一周下滑，顯示整體需求尚未完全回穩，貨量不如預期。

雖然有國際大航商示警下半年運價可能開始下降的可能，萬海在端午連假前法說會上認為，除了進入第三季旺季外，大陸有計畫性的解封、美西碼頭工會重啟談判不確定性有加高疑慮，有望使運價有撐，正面看待下半年營運。

根據Alphaliner預估，今年全球運力增加4％，仍低於需求5％增速，2023年後航商為了符合新環保要求，航商僅能依靠加船或減少靠港次數，法人指出，都將壓抑整體運能低於Alphaliner預估的明年8％增速，法人估計2023年貨櫃三雄依舊呈現高獲利水準，加上高現金殖利率，都有利於股價評價。

但也有法人持保守看法，美西港口塞港正明顯緩解，西雅圖港目前船隻等候天數約1天，洛杉磯和長灘港約7天，相較去年第四季最嚴重的29天明顯下滑，美東港口擁堵情況也在緩解。此外，上海復工後整體貨量將有望短期提升，但全球景氣受戰爭、通膨、經濟成長率下滑及美國零售商短期庫存激增等因素，下半年能否重回2021年盛況有所疑慮，也挑戰著運價是否能維持在高檔。

長榮將在6月29日率先除息，將配發現金股息18元，將是高股息的貨櫃三雄除息指標。