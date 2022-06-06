高雄一名屋主發現自宅門前造景一再被偷，連價值10萬元的鐘乳石也不翼而飛，氣得報警。警方循線追查到擔任環保回收工作的林男，林男說以為只是別人棄置的「破石頭」，急物歸原主。

高雄鼓山區一名屋主發現，有竊賊一而再、再而三搬走置於自家透天厝門口造景，連一顆價值新台幣10萬元，重30公斤、60公分高的鐘乳石也不翼而飛，氣得報警逮人。

高雄市政府警察局鼓山分局新聞稿指出，鼓山派出所接獲報案，調閱監視器發現竊嫌分別在5月26日、29日，分3次偷走被害人門前的原木條、方桌及鐘乳石，以共享電動自行車分批載到三民區囤放，伺機待價而沽。

員警5月31日循線前往共享電動車儲值站調閱資料時，剛好遇到前來儲值的54歲林姓竊嫌，被員警一眼認出。隨即在員警追問下摸黑前去取出棄置的木質方桌，隔天主動將原木條載到派出所。

但員警追問鐘乳石下落時，擔任環保回收工作的林男卻回「那不就是一塊破石頭而已！」員警告知鐘乳石藝品身價不凡，苦勸男子盡快返還、才有機會獲得原諒。直到6月5日下午，林男載著鐘乳石現身，直說自己不知道這些東西的價值，「以為是人家不要的」。警方隨後通知失主前來領回，訊後將林男依竊盜罪嫌送辦。