大陸為振興經濟，將加大基礎建設力道，不單程泰（1583）、亞崴（1530）、東台（4526）、協易機（4533）、高鋒（4510）、福裕（4513）及瀧澤科（6609）等工具機廠會因大陸企業採購設備而受益。自動化設備廠生產需要用到使用滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件、氣動元件，直得（1597）、上銀（2049）及全球傳動（4540）等傳動系統元件，以及亞德客-KY（1590）及氣立（4555）等氣動元件廠，也會受惠。

業者指出，俄烏戰爭開打以來，台灣部分工具機廠來自俄羅斯訂單，暫時無法出貨，加上大陸大陸深圳、上海及昆山等城市從3月中下旬至4、5月先後實施封城，嚴格控管人流及物流，影響台灣工具機、傳動系統元件及氣動元件等業者4、5月大陸接單或出貨。

隨著上海解封，業者出貨慢慢恢復正常，大陸為了刺激經濟成長，將加大投入基礎建設力道，帶頭民間投資。業者預期，這波大陸企業採購設備風潮，有助於台灣工具機業者第三季接單，大陸振興經濟效應，最快7月起，開始發揮效益。

瀧澤科、恩德（1528）及百德（4563）等工具機廠，目前在手接單能見度看到第四季。瀧澤科指出，去年接獲大陸三一重工集團逾2億元訂單，已全數交機，原本預期今年第一、二季完成驗機，目前也因封城而影響驗機進度，預估將延宕至第三季認列營收，今年營收及獲利追求成長，全年營收超過2018年高峰，挑戰新高目標不變。

全球傳動指出，全球傳動4、5月大陸客戶正常下單及拉貨，大陸子公司在封城前曾備貨還有庫存，是4月營收成長的主因，5月大陸陸運時間雖因上海等城市封城而拉長，也墊高運費成本，部分運費由客戶負擔，5月營收、出貨可望優於4月，但未必能超越去年同期3.1億元。全球傳動目前在手訂單5個月，訂單能見度看到第四季。

直得生產微型線性滑軌起家，近年跨足大型線性滑軌、線碼模組及滾珠螺桿等領域。直得指出，直得大陸昆山廠4月配合當地政府防疫，停工近一個月，造成4月營收年減幅逾27％，新增訂單遞延至5月出貨，5月出貨可望回升至1.5億～1.6億元。拜電子及醫療等產業訂單持續成長，目前在手訂單可看到2～3個月。

第二季向來是氣動元件銷售旺季，亞德客大陸市場營收超過九成，囿於上海及昆山等城市防疫封控，4月新接訂單遞延至5月出貨，大陸五一長假過後，大陸佛山及寧波兩工廠單日出貨都比3、4月大增，5月接單大於出貨。亞德客認為，自動化產業對氣動元件需求仍在，受大陸疫情干擾，出貨可能需遞延數周或數月，但不會不見。