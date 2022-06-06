財新6日公布，5月財新中國服務業PMI升至41.4（月增5.2個百分點），不僅遜於市場預期的46，還創下2020年3月以來次低，顯示服務業企業生產經營活動仍受疫情影響，但衝擊程度放緩。

香港信報報導，稍早公布的5月財新中國製造業PMI回升2.1個百分點至48.1。兩大行業PMI同時回升，拉動財新中國綜合PMI回升5個百分點至42.2，但連續三個月呈收縮態勢。

從分項數據來看，服務業供需繼續收縮，需求略優於供給。5月服務業經營活動指數及新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於榮枯線，均為2020年3月來次低。

財新指出，服務業供需在收縮區間邊際改善，就業情況持續惡化，累積業務量上升，企業在銷售端漲價以應對成本上揚，服務業對未來仍保持信心。

財新智庫高級經濟學家表示，5月多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣度邊際改善但仍位於收縮區間。製造業景氣度優於服務業，需求略強於供給。疫情對市場供需的負面影響已傳導至就業端，供應鏈受阻、物流時間延長問題未能得到徹底改善。企業成本端壓力也依然較大，這波疫情對經濟的負面影響可能超過2020年。

政策層面，財新智庫高級經濟學家認為，保證就業和物流通常是重中之重。打通產業鏈、供應鏈阻塞點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情影響收入下降人員的補貼也應著手進行處理。