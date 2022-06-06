POS品牌廠振樺電（8114）6日召開股東會，針對營運展望，董事長陳茂強表示，目前出貨能否順暢是影響業績表現最大關鍵，將努力做到一年比一年好。根據內部統計，振樺電今年首季營運目標達成率112％，繳出超標成績。下半年在缺料、物流轉佳預期下，營運可望優於去年同期，抱持審慎樂觀態度。

陳茂強指出，振樺電具通路優勢，較能夠對料件提前布署，今年首季除了客戶拉貨力道強勁之外，美元走升也有不少挹注，帶動營收、獲利超標。為因應客戶需求備料，部分公司停車場空間也用來暫時存放料件、產品空間。

陳茂強表示，目前出貨能不能順暢是第二季營運最大關鍵，預料第三季表現將優於第二季，對今年營運抱持審慎樂觀看法。

根據營業報告書，振樺電今年可望受惠旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯（AIoT）應用落地趨動下穩健成長。旗下瑞傳也成功與歐洲機電大廠合作充電樁控制運算平台。同時，全球晶片龍頭客戶因應AIoT智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大，今年可望再度翻倍，成為IPC事業未來主要成長動能。

另外，振樺電今年規劃將轉投資公司進一步評估效益，會根據營運策略及經營成果調整架構。