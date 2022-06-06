外傳國民黨主席朱立倫返台後，將啟動換政，將有意參選者拉回初選。國民黨台北市長參選人蔣萬安6日表示，相信黨中央一定會盡全力加強溝通與地方整合，唯一目標就是團結一致共同打贏年底選戰。

蔣萬安今前往三總送愛心餐給醫護人員，他指出，一直以來我們都有愛心送餐活動，從去年疫情升為三級警戒時，不管是對醫護相關防疫物資籌措或愛心參送餐服務，今年疫情這麼嚴峻，不管在哪一區都送上愛心，也表達對醫護人員最大支持也成為最強後盾，今天來到三總送上暖暖餐點，也是一個承諾開始，未來不管是三總或所有台北市醫療院所、市民需求就是他的責任，和所有議員會全力以赴，成為醫護人員最強的靠山。

外傳朱立倫訪美返台後，將啟動換政，蔣萬安表示，相信黨中央一定會盡全力加強溝通與地方整合，唯一目標就是團結一致共同打贏年底選戰。

對於朱立倫訪美表達國民黨促進兩岸和平交流、親美立場不會改變，若2024年執政將在區域安全和兩岸和平扮演重要角色。蔣萬安認為，兩岸和平穩定發展是絕大多數國人共同的期待，身為區域一份子，我們當然有責任對區域安全要盡一份心力。

至於藍營桃園市長提名之亂，蔣萬安說，希望接下來大家能夠團結一致、加強溝通，消弭歧見，大家發揮智慧共同思索如何解決內部紛爭，共同面對年底選戰。

下午蔣萬安將與國民黨桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑同台，蔣萬安強調，面對年底選舉當然是打團體戰，下午拜會尊重主辦方安排，一直以來在地方持續請益拜會，跟各個重要人士、基層民眾、里長、意見領袖，持續請益，這樣的步調不會停止。