李姓男子去年12月10日在士林區中正路、文昌路交通違規遭警攔停，他因懼怕通緝身分被識破，竟飛車逃逸，員警騎車一路追到北投，連開9槍攔阻，但仍被脫逃，警方經過將近1個月追查，在新北市八里一處廢棄房屋逮捕歸案，士林地檢署日前偵結，依妨害公務罪嫌，起訴李男。

43歲李男駕車在中正路、文昌路口違規迴轉，2名員警鳴笛示意停車受檢，李男非但不停車，還加速往北投方向逃逸，員警沿途追至自強街一處死巷，李男倒車撞擊警用機車，導致機車毀損，員警跳開後，朝輪胎連開9槍，李男隨即逃逸。

警方當天在致遠一路發現李男肇事的租賃車輛，後保桿脫落，李嫌則消失無蹤，警方調查，李男案發後還投靠朋友，都被趕出門，最後只好躲在廢棄房屋內，經附近民眾檢舉，員警1月4日逮捕李嫌，被捕時他身上剩下100元已走投無路。

起訴書指出，李男所為涉犯駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，可處6月以上5年以下徒刑，依法起訴。