南韓35歲知名男歌手兼演員李昇基，以俊俏的外表與溫柔嗓音，擄獲大批粉絲的心。他在去年才大方認愛小6歲的女星李多寅，卻被外界不斷唱衰，甚至挖出女方家一連串的黑歷史，令雙方形象嚴重受損，也不斷傳出分手的消息。對此，李昇基都不曾出面回應，但近日卻在未公開的官方粉絲俱樂部上公開他與李多寅的真實情況。

李昇基近日即將迎接出道18年，為了感謝粉絲長時間的支持他在5日晚間也特別透過未公開的官方粉絲俱樂部發出長文透露這段時間的真實心境。李昇基表示，第一，這一年來因溝通不足感到非常的痛苦且受傷，但他選擇在各種紛擾中保持沉默，是因為避免情緒上感情用事，使得無法正確的表達自己的想法，只會留下更大的誤會跟傷痛；第二，李昇基認為若在事件發生當下就將兩人所溝通的對話外洩，可能會被人惡意扭曲或變成某些人的素材進行二次加工，讓更多人因此受到傷害，所以當部分人士要求他明確表達立場時，他才選擇沒有開口，希望大家能理解。

另外，李昇基在文中霸氣表示「自從去年傳出戀情後，我的立場與狀況都沒有任何的改變，也不會進一步的提及相關話題，因為感覺沒有太大的必要性，若這部分有產生遺憾的部分，我深感抱歉，也希望大家能原諒我的不足」直接否認了與李多寅分手的謠言。

而消息公開後，雖還是有不少人認為女方配不上他，但也有網友相當支持他，紛紛留言「李昇基真是好男人」、「真的很少看到有明星特意出面否認分手的新聞」、「果然還是那個溫柔的李昇基」、「雖然不喜歡女的，但我支持哥哥」，再度引發話題。

據了解，李多寅的家世背景相當複雜，除了生父前科累累，繼父還曾因非法炒股獲利40億韓元（約新台幣9400萬元），使多名受害者為此輕生，因此被法院判處有期徒刑4年，罰鍰25億韓元（約新台幣6000萬元）；而她同樣是演員的母親甄美麗，則是在購物頻道推銷化妝品時，疑似高調談起女兒的戀情，讓李昇基的粉絲相當不滿，也讓他們的戀情蒙上陰影。