台中一名寶寶出生後6天，因臍尿管異常肚臍噴出尿液。（光田醫院提供／陳世宗台中傳真）

寶寶肚子發炎還噴出尿液？ 醫師：臍尿管未閉惹的禍

台中一名產婦在第17周產檢時，發現寶寶的臍尿管出現囊腫；出生後第6天，因寶寶臍尿管囊腫破裂，尿液也從臍帶噴出；光田醫院外科主任蘇劍秋表示，院方緊急進行臍尿管切除手術，女嬰幸好術後一切正常，7日內即出院休養，目前健康成長中。

蘇劍秋表示，新生兒肚臍會噴出尿液，大多跟臍尿管未退化有關，若新生兒有臍尿管閉合不完全或是臍尿管囊腫等問題，就可能造成反覆感染而出現肚臍膿瘍、或肚臍周邊出現蜂窩組織炎、肉芽腫、腹壁膿瘍等等症狀，甚至也有患者因此產生臍尿管腫瘤，新手媽媽不可不注意。

蘇劍秋說，臍尿管是從膀胱連到肚臍的管腔，一般來說，在胎兒成長到14周時就會退化閉合，萬一在胎兒時期沒有閉合完全，就會造成許多後遺症。每10萬名新生兒，約有1到2.5位胎兒出現臍尿管未退化或異常的情況，多數在新生兒或幼兒時期就能發現並給予治療。

蘇劍秋指出，臨床上也見過20、30歲大人突然莫名腹痛，經追查才發現自己臍尿管未完全閉合，等於一直以來都為尿液留下一條「後路」，當某天腹腔壓力突然升高時，尿液就有可能透過這個路徑排出，造成發炎感染等問題！這名女嬰的母親在懷孕時產檢時，即發現胎兒臍尿管出現囊腫。

蘇劍秋表示，若一歲以下的新生兒臍尿管有異常，但未造成腫塊或發炎等併發症，可先持續觀察或以導尿管引流等保守治療方式來處理，待寶寶滿周歲後再進行臍尿管切除的手術；該名寶寶出生後，便與小兒科持續追踪寶寶的狀況，但後來女嬰臍尿管囊腫破裂發炎，所以出生後第7天才會緊急進行臍尿管切除手術。