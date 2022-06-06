死亡人數增萬餘人藍營質疑「蓋牌」 綠營：可先問侯友宜有沒有隱藏

國民黨立法院黨團今（6日）召開記者會質疑，新冠肺炎確診死亡黑數多，有「蓋牌」疑慮。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，無論是染疫或確診死亡的人數都會先經過地方政府，質疑指揮中心就是質疑藍營執政的地方政府，國民黨可以問問新北市長侯友宜有沒有黑數隱藏？

鄭運鵬今（6日）在立法院受訪表示，去年死亡人數比前年死亡人數增加1萬576人，詳細的死因還要待衛福部進一步詳細的分析，從去年至今染疫通報一定要先經過地方衛生主管機關、疫調，再送至中央彙整。

他強調，若如同國民黨所提的黑數，無論是染疫或確診死亡的人數都經過地方政府，目前人數占比最多的是新北市，國民黨可以問問市長侯友宜有沒有黑數隱藏？或問問台中市政府，就可以確認去年的統計數字有沒有「蓋牌」。

鄭運鵬分析說，去年上半年旱災很嚴重，若用水出問題、衛生也會出問題，去年的氣候狀況和比前幾年也不一樣，另外，去年有三級警戒醫院有降載，有些慢性病的患者可能因為醫院降載，醫療習慣改變，造成死亡人數增加，絕對不會是因為政府蓋牌。

鄭運鵬說，中央跟地方蓋牌，美化染疫人數、死亡人數，這是不可能的，國民黨要質疑指揮中心，等於就是質疑國民黨執政的地方政府，新北市就是全國人口最多的縣市，他也相信新北市政府不會去蓋牌。

此外，若去年至今都有黑數，各級診所早就塞爆，不可能多了一萬多人死亡，地方診所都沒察覺，各醫師公會也不可能去隱藏，從各種證據來分析，去年死亡人數有增加，但增加的因素絕對不可能是染疫蓋牌，中央地方一起蓋牌，絕對不可能發生，請國民黨科學一點，把去年的人數研究完後再來。