【全程影音】高雄「三腳督」是保送陳其邁當選？ 蘇偉碩籲朱立倫、柯文哲組「在野大聯盟」｜中時新聞網

反萊豬醫師蘇偉碩與妻子王文心6日以「為民請命」，公開呼籲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲組成「在野大聯盟」，共推1人參選高雄巿長，並點名2人應慎重考慮「主席親征」，避免因三腳督造成保送陳其邁輕鬆連任。

蘇偉碩提出，雖然高雄巿長期由綠營執政，但2018年曾出現「韓流」刮起全台旋風，在野大聯盟的高雄市長人選如整合出朱立倫或柯文哲2位黨主席之一親自掛帥，不僅是黃金人選更是鑽石組合，將能帶動在野力量迎戰陳其邁。

生物醫學博士王文心分析，政府在4月初提出「新台灣模式」，在未做好準備即談與病毒共存，根本是選舉考量。理由就是疫情需耗費4個月才趨緩，如等6月25日兒童第2劑疫苗打好才開始，離11月26日縣巿長選舉就僅剩1個月。

至於蘇偉碩自己參選高雄巿長的意願？蘇偉碩說，因為他非屬藍、白2黨黨員，不可能循2黨提名程序，若獨立參選就不只是三腳督，而是四腳督，除非是2黨聯合起來開放，他才有可能透過在野共同平台的「初選」爭取提名。