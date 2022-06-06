摩根大通證券指出，穩懋（3105）挾股價跌深、去化庫存、第三季營運上揚等利多，無懼大陸智慧機市場的不確定性，報酬風險比開始散發出吸引力，因此將投資評等升至「優於大盤」，並且將合理股價拉高到271元。

在射頻（RF）產業中，穩懋在5G循環的表現相對落後。摩根大通歸納，原因在於穩懋部分重要客戶未能在iPhones 5G主流專案中占有一席之地；其次，大陸RF客戶大部分還是在供應非5G的基本產品，所幸這個情況將會有所轉變。

摩根大通表示，穩懋的關鍵客戶憑藉強大RF模組整合能力，接下來在高階智慧機新品中可望贏下超過半數的訂單；另一方面，推廣Phase 5N射頻架構有助於技術落後的大陸IC設計公司加快步入5G市場，也是穩懋的利多。

雖然對不少機構法人來說，大陸智慧機市場的後續需求與庫存調節，都還存有變數，但是，摩根大通說明此次升評穩懋的三大主要因素為：一、穩懋的股價回檔幅度極深，相當程度已經反映利空；二、穩懋與同業在過去二至三季已經持續經歷庫存調整；三、在iPhone零組件拉貨與大陸智慧機的基期偏低的挹注下，穩懋第三季營收將會有長足進步，季增幅度上看二成以上。

整體而言，穩懋2022年仍能維持每股賺進一個股本以上的成績，2023年有機會重回成長軌道，每股盈餘將增長為12.51元，2024年持續繳出雙位數年增佳績，每股盈餘為14.57元。