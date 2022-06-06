近一個月因市場擔心美國經濟陷入衰退、俄烏戰爭演變為持久戰等，國際股市表現仍持續受干擾，印度股市同樣隨波動，但因基本面與獲利面有力支撐，後市表現仍值得期待，短線逢回不失為中長期布局契機，可伺機透過印度基金來參與。

投信法人表示，在市場不確定性猶存下，現階段市場投資氣氛仍易受左右，不過印度市場方面，疫後經濟復甦動能延續，景氣成長力道仍舊強勁，並領先亞洲各國，企業獲利也可望同樣維持高成長態勢。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從經濟面來看，印度4月製造業PMI由前月54上升至54.7，高於市場預期的53.8，為連續第十個月呈現擴張，產出及新訂單再度加速成長，產出價格為12個月來最大增幅，生產投入價格增速則創5個月新高，顯示印度製造業復甦保持強勁。

根據外資券商預估，印度2022年GDP成長率可望達8.3％，遠高於亞洲其他國家，且2023年也可望延續高成長態勢。而在景氣復甦的支持下，帶動企業獲利表現，市場預估今年印度企業的EPS年增率仍有19％，遠高於過去十年EPS平均增長率，因此在強勁的景氣增漲力道，及企業獲利成長的支持下，有助印度股市延續多頭格局。

林光佑認為，印度4月CPI由前月年增7％攀升至7.8％，高於市場預估值，但進入5月後由於基期較高，且印度央行也於5月升息40個基點，後續通膨增續可望趨緩，RBI升息速度也預料將減低。就各項指標顯示，仍看好印度股市中長期表現，產業包括金融、必須消費、汽機車及疫後復甦題材等類股表現值得關注。