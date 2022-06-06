大陸國務院5月31日公布六大面向，共33項一籃子穩經濟措施的細則，工信部等四部門隨後更推出以新能源汽車為主的汽車下鄉措施，及史上第三次減免汽車購置稅，力拱年內車市成長由負轉正，自有品牌及新能源車將是最大受惠者，後市電動車產業有看頭。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據Marklines統計，4月全球電動乘用車銷量 54.16萬輛，與去年同期相較成長37％，其中電動乘用車銷量為27.93萬輛，與去年同期相較成長46％。今年1～4月全球新能源車累計銷量258.04萬輛，與去年同期相較增加74％，其中大陸銷量累計147.9萬輛，與去年同期相較增加118％。

工信部在5月31日推出《關於開展2022新能源汽車下鄉活動的通知》，政策落地超預期，加上全面復工復產形成正向迴圈，今年下半年新能源車將可望進入持續高增長狀態。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，隨疫情得到有效控制，產業鏈供應鏈逐步復工，零部件短缺問題逐步緩解，行業供給及需求端均會得到釋放，市場恢復性增長可期，預計6月電動車產銷逐步恢復至正常水準。

根據SNE research報告，今年陸、歐、美需求共振下，預計銷量可達1,000～1,016萬輛，年增長51.4％，長期電動化趨勢明確，相關板塊有望反轉，仍看好今年相關概念股表現。