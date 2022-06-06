台灣少年權益與福利促進會聯盟今天揭露，曾任台南市府副發言人的易俊宏，過去長期擔任教育部青年署及各縣市政府兒權講座講師，但卻藉此身分性騷擾、甚至性猥褻未成年兒少，至少有8人受害，呼籲台南市政府及青年署應進行處理。

在今天台少盟的記者會中，播放三段受害人檢舉影片，受害人A同學自述幾年前因為對大學選擇科系感到迷惘，而向曾在講座上有一面之緣的易俊宏請益，卻被約到下榻飯店詢問性向、交往經驗，甚至是有沒有打過手槍、打手槍的頻率等等，飽受驚嚇。

A同學表示，之後幾年與不同好友言談過程發現，像他這樣被易俊宏騷擾過的至少有6人，程度從單純的言語騷擾、性邀約，像是要不要一起洗澡、要不要吹等等，到肢體碰觸、乘機猥褻、觸碰私密部位等，他才驚覺自己不是個案，但大家礙於權勢，因此選擇隱忍、度過。

受害人B同學則表述自己是在營隊課程期間，被嫌疑人糾纏邀約晚上去房間討論專案，被拒絕後仍持續在不同場次活動中言語騷擾及摟腰搭肩，因此依性騷擾防治法通報主管機關台南市政府及教育部青年署，但沒想到嫌疑人居然在通報隔天就找到他，施壓要求共同好友勸其撤案。

台少盟理事長林月琴表示，本次案件經多位受害當事人提出檢舉，目前已知嫌疑人惡行期間長達7年、案件遍及全台，台少盟要求主管機關徹查外，也建議從中央到地方的政府部門應深切檢討性騷擾案件求助機制。

林月琴強調，根據衛生福利部統計資料顯示，全國男性受性侵害人數，自2015年起至2020年止，已連續5年呈現增長，各年齡層受害人數中更以12至18歲青少年居冠，甚至自2018年起佔比皆超過6成5。顯示未成年男性遭遇性侵害的困境，已是亟待解決的嚴峻課題。

人本基金會秘書陳志遠發言，加害人長期接觸兒少活動擔任講師，以他的多次的行為來說，一定有更多受害人還沒有機會說出受害經歷。呼籲台南市府對於此案要主動擴大調查，不可把每案當成單一個案來處理，且於調查結束前，應要求加害人不得參與任何接觸兒少的工作，調查進行中也要禁止加害人接觸受害人。