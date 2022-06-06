路透社報導，據消息人士指出，義大利石油公司埃尼集團（Eni SpA）和西班牙國家石油公司（Repsol SA）最快可能自下個月起就可以將委內瑞拉石油運往歐洲，重啟兩年前當美國政府加重對委內瑞拉制裁時停止的「以油換債」交易（oil-for-debt swaps），以彌補俄羅斯原油的供應缺口。

一名位知情人士表示，埃尼和西班牙國家石油公司料將取得的石油量並不大，對全球油價的影響有限，但華盛頓當局對委內瑞拉恢復歐洲供油開啟綠燈，對於委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的聲勢或許具有象徵性的激勵作用。

消息人士表示，美國國務院在一封信中同意這兩家歐洲公司重啟將委內瑞拉石油運回歐洲的交易。

美國拜登政府希望委內瑞拉原油能幫助歐洲減少對俄羅斯的依賴，並將委內瑞拉的部分原油從中國轉出。兩名知情人士表示，利誘馬杜洛重啟與委內瑞拉反對派的政治談判，則是美方的另一個目標。

知情人士並表示，這兩家歐洲能源公司與委內瑞拉國營石油公司PDVSA已經擁有合資企業，可以將PDVSA的原油出貨計入未償債務和股利。

一名消息人士表示，其中一個關鍵條件是這兩家歐洲能源公司獲得的石油必須運回歐洲，不能轉售其他地方。美國政府認為PDVSA在財務上並不會從這些無現金交易中獲利，這與委內瑞拉目前賣石油給中國的情況不同。

中國尚未簽署西方國家對俄羅斯的制裁協議，也不顧美方呼籲，仍繼續向俄羅斯採購石油和天然氣。

消息人士表示，美方在上個月做出這項授權決定，但先前並沒有與細節和轉售限制相關的報導。

埃尼公司拒絕對此消息發表評論，西班牙國家石油公司尚未回應置評請求。

另一方面，華盛頓當局並未給予美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）、印度石油和天然氣公司ONGC和法國Maurel & Prom SA開啟類似的通道，儘管這些公司也遊說美國國務院和財政部讓委內瑞拉重啟「以油換債」交易。