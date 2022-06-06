剛卸任主委的盧長在也向高植澎溫情喊話，希望前輩能疼惜在澎湖好不容易建立的成果。（張茂雄攝）

以「美麗新澎湖」爭取民進黨澎湖縣長提名的陳慧玲，6日上午以「親痛仇快」為題舉行記者會，公開說明民主前輩高植澎在臉書提及的往事，她強調高當年不是被黨部開除黨籍，而是因他連續多年沒有依規定繳黨費，被民進黨中央自動退黨。由於民進黨澎湖縣長至今遲未完成提名作業，這起事件也被當成茶壺裡的風波。

對此高植澎立即回應，堅持清廉不貪汙是他從事民主政治的基本要求，只要民進黨提名「她」，高植澎一定會出來參選。另外，投入初選的陳光復也意有所指說，高醫師是正直的人，凡事走過必留下痕跡。

陳慧玲的記者會中，卸任縣黨部主委盧長在、前農漁局長薛宏營、馬公市代表蘇育德等人都出席相挺，薛宏營首先發言，指當年執評委支領出席費（每次500元）的問題，遭質疑係不當支出，如黨內部發生歧異，確應思考解決，而不是用置人於死地的做法，民主政治要溝通對話，而不是兩敗俱傷；盧長在也向高植澎溫情喊話，希望前輩能疼惜好不容易建立的成果，尤其在離島澎湖這個艱困的局面，大家有意見當面說清楚。

對此高植澎回應，當初事件發生之後，留給他們一個月繳費期限，因為遲不歸還才送地檢署追討，當時楊曜是執行長可作證。而且「她」從頭到尾講的都是『停權』，而非『開除黨籍』；今天召開記者會，又刻意誤導變成是他跟已過世的謝明璋（前國代）間恩怨，真的是心機很重。