市府動用怪手拆除大里內新零售市場巷道巷道圍籬，唯居民想保留的50年牌樓則經判定不具文資價值，且已遭到局部破壞，在安全顧慮下，一併著手拆除。（市議員李天生提供／馮惠宜台中傳真）

引發爭議的大里內新零售市場巷道通行及牌樓保存糾紛，經市府認定該巷道為「既成道路」，並完成公告手續後，6日動用怪手拆除圍籬，恢復通行，至於居民想保留的50年牌樓則經判定不具文資價值，且已遭到局部破壞，在安全顧慮下，一併著手拆除。

大里「內新零售市場牌樓」，在台中縣長王子癸任內興建，時間超過50年，由於新地主逕行圍籬封路，並計畫拆除牌樓，引起附近住戶關心，不過申請保存公文還在簽辨時，地主強行拆除部分牌樓，事經大里區公所、文資處及警方到場制止。

經市議員李天生居中協調，日前邀請文資處文資委員進行現勘評估，認定牌樓不具有文資價值，不過建設局則判定該巷道提供「公共通行」已經50多年，屬於「既成道路」，業者不得設置障礙物，同時公告要求新地主在6月5日前自行拆除，並罰處3萬元以上至10萬元以下罰鍰。

6日公告期滿後，市府動2部怪手前往拆除圍籬，恢復巷道通行，至於牌樓由於局部毀損，有安全顧慮，一併著手拆除，過程順利，圍觀的住戶們拍手叫好。

市議員李天生指出，牌樓遭到拆除，十分遺憾，不過巷道恢復通行，提供社區近百住戶交通進出，確保大家生命財產安全，總算有一個圓滿的結局。

住戶們則痛批，業者可以申請容積移轉等救濟途徑，不該在沒有溝通下強行圍籬封路，同時還讓陪伴住戶們成長的牌樓遭到拆除，如今巷道恢復通行，但牌樓卻遭到拆除，成為大家心中永遠的痛。