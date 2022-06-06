美國外交圈向主要在非洲的14國發出警告，裝載劫自烏克蘭穀物的俄羅斯船隻將駛往當地，盼不要成為俄侵烏幫兇；但專家認為非洲缺糧孔急，道德勸說無濟於事。

「紐約時報」指出，烏克蘭約佔全球小麥出口的1/10，但俄羅斯2月24日侵烏後，轟炸、封鎖和劫奪已嚴重削弱烏克蘭的穀物產能，讓世界各地恐面臨糧荒及糧價暴漲的困難處境。美國現警告，俄國打算把奪自烏克蘭的小麥售予飽受乾旱之苦的非洲國家牟利。

美國在5月中向14國發出警告，裝載穀物的俄國貨船將從烏克蘭附近港口駛出，美國國務院形容這是「竊自烏克蘭的穀物」。美國發出示警電報的對象大多在非洲，還標出3艘涉嫌轉運穀物的俄國貨船名稱。

紐時指出，美國的示警電報只會讓這些夾在西方與俄國間的非洲國家為難，一方面是可能助長戰爭罪、一方面是怕惹怒西方盟邦，但另一方面，在小麥價格飛漲、數十萬人挨餓之際又很難拒絕廉價的糧食。

基輔當局指控俄國侵烏以來竊奪達50萬噸的烏克蘭小麥，價值1億美元。烏國官員表示，這些小麥大部分由車輛運往克里米亞的港口然後裝上貨船，一些貨船已列西方制裁清單。

非洲聯盟（African Union）現任輪值主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）3日往訪與俄國總統蒲亭會面，盼俄國釋出穀物供應。

許多非洲國家對西方制裁俄國感到矛盾，原因包含他們仰賴俄國軍售、冷戰時期蘇聯對他們爭取獨立的感念仍在，以及不滿西方世界處事時雙重標準。

俄烏兩國合計約占非洲小麥需求量的40%，聯合國表示過去一年小麥價格在非洲已上漲23%。非洲東北部「非洲之角」國家像索馬利亞、衣索比亞、肯亞等因受嚴重乾旱衝擊，1700萬人挨餓，索馬利亞更有20萬人已瀕臨饑荒。

肯亞智庫「非洲之角國際戰略研究所」（HORN International Institute for Strategic Studies）所長坎能傑（Hassan Khannenje）表示，面臨迫切所需，許多非洲國家不管穀物是否來自俄國，購買前應都不會猶豫。

坎能傑說：「這不構成兩難，非洲人現在不會在乎從哪取得糧食，若有人以為可以把問題道德化，那就錯了。糧食需求如此孔急，這點無庸置疑。」