蘋東開發者大會（WWDC）即將於7日凌晨登場，將舉行新產品發表會，蘋概股今（6）日股價提前開跑，由股價跌深、6月營收可望重返榮耀的昔日股王大立光（3008）領頭強彈，穩懋（3105）、玉晶光（3406）等都大漲4～6％以上，蘋概股整勢漲勢強。

國票投顧指出，蘋果2022年WWDC大會將在台灣時間7日凌晨1點登場，為期5天，預計將在大會上發表眾所矚目的iOS16，以及iPadOS 16、macOS 13等蘋果自家的多款新系統。

隨著蘋概股股價跌深，法人圈幾乎一致看好WWDC題材對蘋概股的加持，除了大立光股價最高來到1,820元大漲8％多，不但重返季線之上，且大幅超越季線，另穩懋也攻上季線，玉晶光、達邁、臻鼎-KY、台光電、揚明光、宏捷科、嘉聯益、譜瑞-KY、英業達等，多約上漲2～3％以上，為蘋概股一線股。

此外，台表科、可成、精材、宣德、連展控股、力旺、大聯大、華晶科、鴻海、定穎、安可及聯發科等，也齊步上漲1％以上。