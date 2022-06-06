中共中央宣傳部今天（6月6日）舉行「實施創新驅動發展戰略，建設科技強國」新聞發佈會，中國工程院院長李曉紅表示，這十年是中國工程科技進步最大、科技實力提高最快的十年。

李曉紅表示，第一，這十年建成了一大批世界級的工程。上天的，大家知道有「天問」「天和」「嫦娥奔月」。下海的，有「深海一號」，鑽探千米海底。陸地上的工程，中國高鐵、中國大壩、中國橋梁、中國港口，這四方面都是中國在世界上響亮的名片。高鐵舉世矚目，橋梁很有名的港珠澳大橋，是世界上跨海大橋最長的，大壩大家可能知道三峽大壩，還有向家壩、溪洛渡、白鶴灘等水利工程。

第二，助力突破重大科技攻關方面，工程院的院士也發揮了作用。不管是中國製造，或者未來車、數據港，還有產業鏈供應、5G、北斗導航，新能源、先進核能、特高壓等等，這些都有工程院院士們的身影。

第三，工程科技更好造福人民。糧食安全離不開袁隆平，健康中國，這次抗擊疫情，有鍾南山、張伯禮、陳薇等院士的貢獻。工程技術助力打贏藍天碧水淨土保衛戰，有力地支撐生態環境持續改善。還有西氣東輸、南水北調、川藏鐵路、東數西算，科技助力脫貧攻堅，為全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標等等，工程院都作出了重要貢獻。