演藝圈又傳痛失英才憾事，美國搖滾天團「邦喬飛(bon jovi)」的創團貝斯手艾力克約翰薩奇(Alec John Such)，驚傳於美國時間6月5日過世，生命在70歲這一年畫下句點，死亡原因尚未公開，而該團主唱瓊邦喬飛(Jon Bon Jovi)今天(6/6)於IG發文悼念，證實了隊友死訊。

搖滾天團「邦喬飛」創團貝斯手艾力克約翰薩奇驚傳死訊，該團主唱瓊邦喬飛在今天於IG發文，證實這項消息，他悲憾吐露：「得知親愛的朋友艾力克約翰薩奇逝世的消息，我們心都碎了，他是原創者，是我們「邦喬飛」的創團成員，艾力克是團裡不可或缺的一部分」。

瓊邦喬飛更揭露當初「邦喬飛」成團的內幕，艾力克約翰薩奇不但跟鼓手堤可托雷斯是童年好友，當年還是他居中牽線，拉著吉他手瑞奇山伯拉(Richie Sambora)來看樂團的演出，才有了現在大家所熟知的樂團「邦喬飛」，瓊邦喬飛更表示，艾力克始終狂野、充滿生命力，「過去那些特殊的回憶讓我臉上帶著笑容，同時也滿布淚水，我們非常想念他」，而po文中，並未曝光艾力克的死因。

貝斯手艾力克約翰薩奇（Alec John Such）於美國時間5日傳出逝世。（圖/美聯社）

1983年「邦喬飛」樂團成軍，如今走過39個年頭，創造了〈Livin’ On A Prayer〉、〈You Give Love A Bad Name〉、〈It’s My Life〉等金曲，於50個國家舉辦超過2700場演唱會，成為全球聞名甚至名留世界搖滾樂史的天團，而貝斯手艾力克約翰薩奇作為創始成員，在團內待了11年，直到1994年才離團，後續由休麥當勞(Hugh McDonald)遞補，成了團內的貝斯手。