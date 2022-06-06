香港財政司司長陳茂波今（6日）表示，香港經濟在第一季受疫情影響明顯惡化，但預估下半年經濟活動會恢復。他並強調，港元與美元的聯繫匯率政策不變，而部份港人移居海外對整體稅收、銀行體系沒有太大影響。

陳茂波今出席香港立法會財經事務委員會期間，簡報香港整體經濟最新狀況。他指，受第五波新冠病毒疫情的爆發及社交距離限制措施收緊的影響，香港廣泛的經濟活動和經濟氣氛均受嚴重打擊，香港經濟在今年第一季明顯惡化，實質本地生產總值扭轉先前四季的增長趨勢，按年收縮4％。受到疫情影響消費市場、勞工市場等，香港內部需求在第一季明顯轉弱，私人消費開支在去年第四季增長5.3％後，在今年第一季下跌5.5％。

儘管經濟受打擊，香港消費物價通膨在今年首四個月進一步上升，撇除港府一次性紓緩措施的效應，香港基本消費物價通膨率在今年首四個月平均為1.6％，陳茂波認為「尚算溫和」。

陳茂波表示疫情繼續受控，加上社交距離措施逐步放寬，預計今年下半年香港經濟活動會恢復，加上4月初發放第一輪電子消費券，不少餐廳及商店生意明顯好轉，零售總銷貨值在4月份已顯著回升到11.7％。

香港委員會主席林健鋒問到第二期消費券的進度，陳茂波指，由於港府引入兩個新營辦商，讓市民有多些選擇，希望有健康的競爭，所以新營辦商要時間讓電腦系統營運，讓港府系統可以對接，第二期消費券會在暑假開始派發。至於如何處理有些市民「離港後不交稅但繼續拿福利」，陳茂波表示，可以日後在消費券方面構思一下。