針對大陸科技創新發展成就，大陸科技部部長王志剛今表示，10年來，大陸全社會研發投入從2012年的1.03兆（人民幣，下同）增長到2021年的2.79兆元，研發投入強度從1.91％增長到2.44％，世界智慧財產權組織發佈的全球創新指數排名，中國從2012年的第34位上升到2021年的第12位。但也坦言，中國科技創新在原創能力、高端人才、關鍵核心技術等方面還有不少劣勢。

中共中央宣傳部「中國這十年」系列主題新聞發布會今舉行。王志剛指出，在目標上，中國建設創新型國家和科技強國；在擺位上，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐；在戰略上，中國持續深入實施創新驅動發展戰略。

王志剛強調，大陸全社會研發投入從2012年的1.03兆增長到2021年的2.79兆元，研發投入強度從1.91％增長到2.44％，世界智慧財產權組織發佈的全球創新指數排名，中國從2012年的第34位上升到2021年的第12位。中國既是國際前沿創新的重要參與者，也是共同解決全球性問題的重要貢獻者。

他還稱，面向經濟主戰場，以高品質的科技供給帶動產業邁向中高端，保障產業鏈供應鏈安全穩定。超級電腦、人工智慧、大資料、區塊鏈等新興技術加快應用，推動數位經濟等新產業新業態蓬勃發展。

王志剛並說，大陸堅持以改革促創新，最大限度激發各類創新主體和科研人員的積極性創造性。人是科技創新最關鍵的因素，十年科技體制改革都是圍繞人來進行的，人才培養、使用、評價、激勵、引進體制機制更趨完善。科技計畫和科研經費管理改革為科研人員鬆綁減負。

他說，大陸堅持擴大開放，形成了全方位、多層次、廣領域的國際科技合作新格局。開放合作是科技支撐發展的內在要求，也是應對全球挑戰的必然要求。十年來，我們實施開放包容、互惠共用的國際科技合作戰略，與161個國家和地區的科技合作關係持續發展。未來，中國科技開放的大門將會越開越大。

不過，王志剛也坦言，中國科技創新在原創能力、高端人才、關鍵核心技術等方面還有不少劣勢，既要抓住重要發展機遇，也要應對一系列風險挑戰。中國科技界將進一步堅定創新自信，勇攀科技高峰，加快推進高水準科技自立自強。