俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在周六表示，西方的制裁對於該國的石油出口沒有產生影響，預計俄羅斯今年的能源輸出，將在獲利上有大幅的躍進。

拉夫羅夫在俄國電視台上的談話表示，考量到已經確定的能源價格水準，俄羅斯並沒有遭受到任何損失。相反地，俄羅斯今年將加大能源出口利潤。

歐盟領導人在上周一原則上同意，在今年年底之前從俄羅斯減少90%的石油進口，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。拉夫羅夫說，「石油一般來說不受到政治影響，市場有需求……我們有替代的銷售市場，我們已經在增加銷售」。