製作人緊急擋在攝影機鏡頭前，深怕朱蕾安一不小心走光。（《壹電影台》提供）

女星朱蕾安從美國返台後，首次進攝影棚為壹電影台錄製節目《開麥拉狂饗曲》，遵守防疫規定快篩陰性上工，沒想到百密還是一疏，身穿淺藍色小禮服大露美背的她，竟在節目錄製到一半時「細肩帶整條斷掉」，她驚恐直呼：「不行了，撐不住了！」製作人嚇得趕緊擋在攝影機鏡頭前，錄影緊急中斷。

朱蕾安日前錄製壹電影台節目《開麥拉狂饗曲》時，興奮的與觀眾分享美國的生活，但眼尖的製作人感覺狀況不太對，隱約發現她背上竟有繩頭在晃動，沒想到下一秒朱蕾安就驚恐的大喊：「不行了，撐不住了，我的衣服掉了！」製作人立刻衝上前擋住鏡頭，才發現原來背上細肩帶已經完全斷掉！場面相當緊張；製作人當下請工作人員拿別針搶救「災情」才化解這段意外，最後才順利將節目錄完。

朱蕾安在節目中還透露，最近和老公去衝《捍衛戰士：獨行俠》首映的趣聞，老公RON是知名電影道具藝術品收藏家，同時也是《捍衛戰士》的超級頭號粉絲，當天穿著湯姆克魯斯片中全套「飛行員」的裝備去看電影，甚至在電影開始不到30秒就感動到大哭，朱蕾安也驚訝的說：「他就這樣哭了130分鐘！口罩還哭到全濕掉」，更扯的是RON竟在當天晚上直衝電影院「二刷」，這樣的神操作也讓朱蕾安相當傻眼。以上更多詳細精彩內容，將於6月8日周三晚間8點，壹電影台MOD628頻道播出。