台北市立動物園兒童動物區養了一群鵝，近來因為其中一隻白鵝羽毛特別髒，引發民眾關注，擔心白鵝是不是生病了，北巿動物園指出，保育員有幫牠洗過澡，也請獸醫師來檢查，結果發現牠是一隻很健康的鵝，只是不敢下水。

北巿動物園表示，這隻從來不下水的鵝叫「白羅曼鵝」，牠從來不會到水池游泳洗澡，只會利用路上的積水或遊客從幫浦打出的水來清潔身體，所以身上的泥巴都洗不乾淨。園方說，保育員幫牠洗過澡，也請獸醫師來檢查，發現牠是一隻很健康的鵝，只是不敢到大水池游泳戲水。

不敢下水的鵝。(動物園提供)

動物園表示，兒童動物區不敢下水的不只這隻鵝，還有一隻番鴨也是從來不下水。對此，網友紛紛在動物園臉書留言：「之前去動物園有看到牠，還以為牠生病了，結果是沒下水洗澡」、「哈哈，這隻可愛的鵝，應該有恐水症吧」、「就是不下水！」、「下次帶小孩去找那隻鵝說不洗澡會跟他一樣，要乖乖洗澡」。

不下水「二鳥組」。(動物園提供)

動物園介紹，鵝群裡有一隻是領頭鵝，大家都會跟著牠行動，不論覓食、理毛、休息、探索大家都一起行動，且鵝的體型大、有警覺性，遇到陌生人或和平常不一樣的事就會發出叫聲，一隻叫整群都會一起警戒，叫聲和行為特別引人注目。尤其每到鵝的繁殖季節，遊客只要經過正在孵蛋的鵝，牠們都會驅離入侵地盤的人，連路過的動物、照顧者也躲不過追趕攻擊。

當大家都進到水池洗澡的時候，不下水的鵝自顧自的在岸上閒晃。(動物園提供)