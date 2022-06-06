暑假工讀機會來了，彰縣府再開出100名工讀機會，甄選有志的大學生，在暑假期間到各國中小學「大手牽小手」來推動課程，報名即日起至6月21日止，採線上報名，詳情請上彰化縣府教育處網站。（吳敏菁攝）

暑假工讀機會來了，彰縣府再開出100名工讀機會，甄選有志的大學生，在暑假期間到各國中小學「大手牽小手」來推動課程，報名即日起至6月21日止，採線上報名，詳情請上彰化縣府教育處網站。（吳敏菁攝）

暑假工讀機會來了，彰縣府再開出100名工讀機會，甄選有志的大學生，在暑假期間到各國中小學「大手牽小手」來推動課程，報名即日起至6月21日止，採線上報名，詳情請上彰化縣府教育處網站。（吳敏菁攝）

今年暑假是彰化大專生狂打工的好機會，彰縣府除了辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫案」公開要召募153位大專生，再度開出100名工讀機會，甄選有志的大學生，在暑假期間到各國中小學「大手牽小手」來推動課程，報名即日起至6月21日止，採線上報名，詳情請上彰化縣府教育處。

縣長王惠美表示，縣府也積極推動雙語教學及國際教育，讓孩子們在暑假期間不間斷的學習。今年推出「大手牽小手暑期來工讀」，希望在外求學的青年朋友回彰化，一方面有家中溫暖的親情，也可以讓大學生能夠更加貼近彰化，了解彰化。

「大手牽小手暑期來工讀」預計甄選100位縣籍大專青年，利用暑假期間至縣內各國中小學辦理為期6週的主題式課程規劃，內容包含英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、趣味閱讀及作業指導等多元活動。工讀時間預計自7月4日至8月12日止，時薪180元，每日8小時，

至於，日前公開要招募153名「大專青年學生公部門暑期工讀計畫案」，報名學生總數有600多人，預計6月7日進行抽籤活動。

此外，教育處於今年暑假，也辦理「Teach for Changhua彰化樂學列車」公開招募190位大專青年，讓這些大學生透過其大學專業，教導國中小的AI與英文教育或職涯探索、食農、體育、童軍、趣味閱讀，讓我們的孩子贏在起跑點上。

另外，縣府也與廣達、亞大簽約三方合作，委託亞大招募及培訓彰化縣籍大學生。加上這次要再招募100位「大手牽小手暑期來工讀」，擴大到縣內國中小學服務。

大專生蔡君蕾特別分享，就讀台中科技大學資訊管理系，去年有到大成國小參加暑期工讀的機會，當社團英文老師，讓她在研究所面試加分不少，成功錄取台灣師範大學資訊教育所。

王喬萱也說，就讀亞洲大學資訊工程學系，去年有抽中暑期工讀機會，前往和仁國小擔任AI與英文老師，留下美好回憶，今年縣府再次推出業界實習也立刻報名參加，回鄉回到校園中，帶給小朋友AI與英文課程，設計出與孩童互動的英文APP。鼓舞彰化縣大專生返鄉參加「大手牽小手暑期來工讀」。