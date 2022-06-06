中共中央宣傳部「中國這十年」系列主題新聞發佈會今天（6月6日）舉行，科技部、中科院、工程院、中國科協和國家自然科學基金委的有關負責人，介紹了「實施創新驅動發展戰略，建設科技強國」有關情況。中國科技部部長王志剛預告，未來中國科技開放的大門將會越開越大。

王志剛表示，中國堅持擴大開放，形成了全方位、多層次、廣領域的國際科技合作新格局。開放合作是科技自身發展的內在要求，也是應對全球挑戰的必然要求。十年來，中國實施開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，與161個國家和地區的科技合作關係持續發展，「一帶一路」創新之路加快鋪就，在應對氣候變化、糧食安全、人類生命健康等領域，與世界各國的聯合研究取得豐碩成果。

王志剛表示，未來中國科技開放的大門將會越開越大，與更多國家科技同行交流合作，並努力為世界科技進步和可持續發展作出更多中國貢獻。

王志剛表示，同時，中國也清醒認識到，中國科技創新在原創能力、高端人才、關鍵核心技術等方面還有不少短板和弱項，既要抓住重要發展機遇，也要應對一系列風險挑戰。