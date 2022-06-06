彰化基督教醫院近日爆出10名醫師從去年起陸續「被離職」，和彰基同體系的鹿港基督教醫院如今也傳出類似事件，鹿基小兒科張姓女醫師發文控訴，鹿基去年在她合約快到期前，突變更合約內容，事後她才知道院方為了讓她自行離職鋪陳很久，今年4月她因這波疫情被停診2天，竟被扣薪1萬5000元，讓她下定決心提離職。

張姓女醫師上周三（1日）在個人臉書表示，在鹿基服務超過15年，從和醫院簽訂合約以來，過去醫院所承諾的福利，都是憑她自己業績與努力爭取而來，但就在去年9月初合約快到期前，院方突通知她因總院政策改變，要更改合約內容，接著拿出疫情期間小兒科慘不忍睹的業績向她說，所有的福利全數作廢，她必須在一個月內決定要不要簽約，她表示，當時不想在未做萬全準備下輕舉妄動，所以同意再和醫院簽約1年。

張醫師說，簽約當下她仔細核對合約內容，赫然發現其實合約中一直有載明，簽約雙方若有意變更合約，必須在合約到期前3個月通知對方，但除非要跟醫院提起訴訟，不然也只能先忍氣吞聲。

張醫師表示，本以為兒科因受到疫情影響，導致病患較少，才會被「開刀」，但她和其他同事談天時卻發現，院方為了讓她自行求去鋪陳很久。張醫師說，今年5月中旬，醫院發函詢問她是否要續約，但她都還沒來得及回覆，薪水條發下來，卻讓她爆炸了。

張醫師說，今年4月她的門診有一名確診病患，即便當時她的防護做得很完整，也沒有被衛生局匡列，但院方還是要求她停診2天，她也配合，沒想到薪水條發下來她才知道，停診2天一共被扣了1萬5000元，令她氣憤地說「既然離職單早丟晚丟，對醫院而言也是不痛不癢，我當天立刻把離職單送出去」，將在今年9月30日正式與鹿基分道揚鑣。

張姓醫師無奈地說，對醫院來說沒有人是不能取代的，但自己在醫院奮鬥超過15年，「顯然這是一個我能與它共苦，它不願與我同甘的地方，我的價值我自己知道就好。」