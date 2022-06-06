針對上月新北市林口警分局警員巡邏時，撞上路邊停車車輛導致警車翻覆、民眾車輛受損的案件，當事警員與遭撞的賓士、NISSAN轎車車主，今天上午在林口區公所進行調解，目前三方達成初步共識，以將車輛購回的方式處理，但在金額方面，還需要做進一步的討論。

上月11日，林口警分局忠孝派出所鄂姓女警駕駛巡邏車與嚴姓警員共同執行勤務時，不慎擦撞停放在路邊停車格的NISSAN轎車，導致警車當場翻覆，同時波及到另外2部停放在停車格內的賓士及特斯拉，其中NISSAN轎車及賓士的車損情況較為嚴重，特斯拉則是輕微受損。

不過在案件發生後近一個月，NISSAN轎車車主的女兒日前在社群網站Dcard發文，批評警方事後態度擺爛、協力車廠人員冒充警察、警車保險額度僅50萬，等內容，因起網路熱議，林口警方昨（5）日也出面回應，表示雙方將會在今天於林口區公所進行調解。

今天上午，肇事的鄂姓女警與賓士、NISSAN車主進行調解，三方對於後續的處理方式初步達成共識，因車主認為車輛毀損嚴重，若以維修的方式處理，車價也會受到影響，所以決定由警員將車輛購回，不過在購回價格方面，三方還需要進一步討論，因此日後會再擇期進行第二次調解。

對於NISSAN車主女兒指控警方協力車場人員冒充警察一事，協力車廠的許姓人員今天也回應，他否認相關指控，他表示，當天從頭到尾都是跟車主及其丈夫洽談，車主女兒都不在場，而且他有明確表示自己是警方的協力車廠，從來沒說過自己是警察，應該是車主在向女兒傳達時的產生的誤解。