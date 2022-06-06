振樺電(8114)周一召開股東會，每股盈餘分配之現金股利4.5元，以上周四收盤價123元計算，現金殖利率3.65%。針對今年營運狀況，第二季仍難以預估，但第三季有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。周一量增、股價翻紅，盤中漲逾2%。

IPC方面，醫療市場因疫情影響，資源多集中於重症與呼吸道相關，2021年高階慢性病診斷與癌症治療運算平台逐步復甦，瑞傳也成功與歐洲機電大廠合作充電樁控制運算平台，需求穩健成長，此外，全球晶片龍頭客戶因應AIoT智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大，今年可望再度翻倍成為IPC事業未來數年之主要成長動能。瑞傳與華碩就工業物聯研製中心(Embedded Foundry)的共同願景也成開展，華碩深度參與瑞傳營運，合作綜效可望逐步顯現。

振樺電子公司瑞傳科技股份有限公司上周股東會，每股配發現金股利為新台幣3元，因母公司(振樺電)改派董事後，董事會選任新任董事長，由振樺電全球運籌中心營運長暨財務長林宗德新任。而深化振樺電與華碩(2357)之策略聯盟合作關係，共同打造瑞傳成為工業物聯研製中心，振樺電110年2月4日董事會決議引進子公司瑞傳之策略性投資人華碩電腦，華碩擬以新台幣15億元取得瑞傳之30%股權(2949萬3仟股)，振樺持股比例由100%下降為70%。今年2月第二階段投資，公告振樺電董事會決議，引進華碩電腦為子公司瑞傳科技合資夥伴，因而再度降低瑞傳科技持股比例，華碩擬進行第二階段投資，以新台幣8.25億元取得瑞傳15%股權(1474萬7仟股)，振樺持股比例由70%下降為55%。振樺電仍占一半股權，振樺電將繼續合併瑞傳為重要子公司，對公司股東權益尚無重大不利影響。針對股東們認為賣瑞傳狀況，董事長陳茂強強調，希望借用研發的能力來協助，公司盼與華碩一起精進，把餅做大，兩家合併後誓言挑戰研華IPC龍頭寶座。

關於公司有高達超過9%利息，振樺電表示，長期借款1.2-1.3%左右，目前也僅0.8-0.9%左右，而有9%出現是因為109年度疫情相當緊張，利率相當高，印度子公司需求下，當地政府因素所致，後續公司營運順暢，以及疫情後拉貨、接單、庫存得宜，110年就沒有這種借款。而負債45億元，特別股仍高，公司澄清強調，牽涉專業評估，其為了重要轉型。

振樺電疫情前的2014-2018年每股盈餘都超過8元，去年度每股盈餘6.21元，公司表示疫情、匯損、資金轉型因素，而今年第一季EPS大增至3.02元，創歷年同期新高，針對今年營運狀況，第二季仍難以預估，但第三季有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，匯率上上下下，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。

在強健體質的同時，集團並求突破性發展，致力開拓品牌於全球商業物聯網應用的能見度，並持續以提升市佔率為目標，POS拿全球零售250強重要自助服務長期專案，與聯想(Lenovo)的合作亦加速振樺電開發全球一線市場的能量。KIOSK方面，後疫情時代旅遊休閒娛樂強勢回歸，比特幣ATM、電影院、購物中心、題樂園、旅館與機場等自助報到、身份驗證、互動營銷及多元支付整合等需求持續開出，尤在歐美重缺工環境下，刺激自助服務應用需求增加；KIOSK持續擴大與不同場域智能物聯軟體商(AITISV)協同開發新的場景解決方案(軟硬整合+遠端監控+維運服務)，例如與電商龍頭合作的線上購買線下退貨(BRIS)解決方案有效提升營運效率，藉由整合線下據點，解決電商逆向物流痛點並刺激實體店來客數。

展望2022年，集團可望於旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯(AIoT)應用落地趨動下穩健成長。未來振樺電仍將持續豐實生態系策略夥伴，以結盟的力量來擴大台灣產業於國際商用市場之重要定位並致力善盡企業社會責任，以謀全體利害關係人之長期穩定利益。