近年房價飆升，連購屋門檻相對較低的套房，漲幅也相當驚人，台灣房屋趨勢中心統計內政部不動產資訊平台資料，六都2021年Q4的套房產品平均單價，較2020年Q4全數成長！其中又以台南市年增幅35%居六都之冠，2020年Q4平均每坪14.3萬元，2021年Q4成長至每坪19.3萬元；高雄市則以年增23.2%居次。

從總價來觀察，在台北買套房門檻最高，逼近千萬，平均要價973.6萬元，門檻最低的是台南的237萬元，等於同樣價格在台北買一間，在台南可以買4間！不過台南市總價雖然是六都最親民，但相對2020年第四季的套房平均總價166.7萬元，年增達42.2%，漲幅因比較基期低而顯得驚人。

以台南市來說，有不少套房轉手價高於原本入手價的案例，善化區陽光三路「植村墅八期」9樓戶， 2020年前屋主以535萬元買進，持有一年以638萬元轉手，帳面增值103萬元，年投報近兩成；民生路「萬福金庭NO.2」3樓戶，歷經2次轉手總共價漲50萬元；東區崇德路「陽光貴族」6樓、10樓戶，增值65~67萬元不等；中華東路二段「鄉城陽光鎮」11、13、19樓戶，則上漲16~82萬元不等。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，善化區像是「尊爵會館」、「春池LM inn」、「萬福金庭」等，都是區內少數有套房產品的社區，其中「萬福金庭」一戶套房總價約300萬元，另外則不乏兩戶為一單位銷售的雙套房，去年成交總價至少500萬元起，不過今年套房仍有成長空間，主要是因台積電在台南設廠，創造大量工作機會，帶動周邊的善化、新市房價走揚，套房買家除了在南科的上班族之外，也有許多外縣市的投資置產族，看好此區發展，在此購屋收租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，套房總價低、好入手，頗吸引置產族購買出租，因此以套房為主力的社區常有戶數多，出入人員相對較複雜、租客素質落差大等狀況，因此若是小資族想要買來自用，建議買家應多了解社區管理狀況，以及租客狀況；此外，也要考量房子的所在位置交通便利性，以及市場供需，評估未來出租率和轉手性。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，部分銀行對於套房產品的放款條件有幾項限制，像是主建物加附屬建物坪數低於15坪的物件，被視為不易轉手的小宅，恐僅能申請6~7成的房貸，若坪數為10坪以下物件，有些銀行甚至不承貸，消費者必須準備更多自備款才有辦法購買。