中南部疫情升溫，推估本周將達高峰。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中擔心台南市專責及負壓病床不足，指名要求台南市6日新增100床。南區傳染病防治指揮官莊銀清表示，目前台南市14家專責醫院合計開出736床，中央要求再加開100床後，將依原訂計畫有效調度，量能應該沒有問題。

莊銀清進一步指出，專責醫院加開專責及負壓病床的配置，係依中央規定，500床規模以上醫院需有20％的專責病床，500床以下醫院10％專責病床的比例為原則。鑑於台南市各專責醫院與衛生局，擁有一個很好的平台在調度床位，可以將床位做最好的運用，中央要求再開100床，目前雖然沒有開出那麼多，但調度起來其實差不多，未來也會依照原訂計畫調配，大致上應該沒有問題。

莊銀清還認為，主要還是調度的問題，目前專責病床的空床率雖然只有17％，但這是動態的，在各專責醫院再加開100床後，調度起來應該更為充裕。

市府衛生局長許以霖也強調，已根據中央的要求，請各專責醫院盤點並加開專責及負壓病床，將再加開100床。

據了解，台南市14家專責醫院，計有：成大醫院、永康奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛福部台南醫院、柳營奇美醫院、衛福部台南醫院新化分院、佳里奇美醫院、衛福部新營醫院、郭綜合醫院、高雄榮總台南分院、衛福部胸腔病院等。