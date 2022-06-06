行政院長蘇貞昌今（6日）上午接見「斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團」，蘇貞昌致詞時表示，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA、WHO，其實都是無理的行為。中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言、並非事實。

蘇貞昌表示，兩國有非常好的互動，貴國也不畏懼中國打壓，彼此就經貿各方面更進一步加強關係，要感謝斯洛伐克國會和政府不但支持台灣加WHA，也在國會中肯定台灣的防疫成功，也支持各種重要的國際場合，要特別表達感謝。

他說，全世界都看到獨裁專制的俄羅斯入侵烏克蘭，造成難民流離失所，政府有鑑於此，台灣也提供250萬美金及物資，幫助逃難到斯洛伐克的烏克蘭難民。

蘇貞昌表示，斯洛伐克受到疫情衝擊時，台灣提供70萬片口罩，台灣去年疫情嚴峻時，斯洛伐克捐贈16萬劑AZ疫苗，讓國人及時接種疫苗，深表感謝。台灣有一首歌「你是我的兄弟」，兩國之間彼此互助，驗證台灣人的信念也是斯洛伐克認同的價值。

蘇貞昌也提及，台灣醫療進步，2300萬國民在蔡總統領導下不只發展科技、經濟，更照顧國人健康，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA、WHO，其實都是無理的行為。中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言、並非事實。兩國因為理念相同彼此互惠，雖然距離遙遠，但是緊密的站在一起。

布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）則讚許台灣防疫成就，並支持台灣加入WHA，疫情不是政治議題，任何有意願、有能力貢獻，全世界都要參加世界衛生大會，此外，此行將程赴高雄，和高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會。

蘇貞昌也說，高雄是台灣非常重要的城市，人口有200多萬人，非常漂亮、有很大的港口；而陳其邁是有潛力的政治家，跟德若巴一樣當過國會議員，且在陳其邁當選市長之前，就擔任行政院的副院長，在當選市長後，對於高雄建設突飛猛進，有很好政績受到人民歡迎，德若巴很會選夥伴城市。