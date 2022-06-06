新北市體育處今年舉辦8場「新北單車快樂遊」，目前已辦理2場，邀請想在周末來趟親子單車小旅行的民眾，報名參加「新北單車快樂遊」系列活動。《瑞芳三貂嶺驛站秘境遊》騎乘路線在鐵道旁，路線規畫前往今年新啟用的「三貂嶺自行車道」，山城魅力值得體驗。

體育處表示，下週18日將辦理汐止五堵舊隧道尋訪騎遊，7到8月暑假期間還有新月土城賞鳥運動遊7月9日、東北角草嶺舊隧道鐵馬懷古遊7月30日、萬里野柳地質公園騎遊8月27日、瑞芳三貂嶺驛站秘境遊9月3日及坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊9月17日等。

《汐止五堵舊隧道尋訪騎遊》保留日治時期鐵道風華，進到隧道，有種置身神隱少女電影場景的感覺，沿途風景值得細細品味。《新月土城賞鳥運動遊》途經新海人工濕地、浮洲藝術河濱公園，大漢溪沿岸的濕地景觀，喜歡生態的朋友不能錯過。《東北角草嶺舊隧道鐵馬懷古遊》舊草嶺隧道是北臺灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道，在隧道內涼快騎乘非常消暑，沿著環狀自行車道可一覽東北角壯闊的山海景觀，喜歡海的朋友選這場就對了

《萬里野柳地質公園騎遊》途經北臺灣最負盛名的地質公園，可欣賞在千百萬年的侵蝕、風化交互作用下，逐漸形成蕈狀岩、燭台石、薑石、壺穴、棋盤石、海蝕洞等地質奇觀。《瑞芳三貂嶺驛站秘境遊》騎乘路線在鐵道旁，有機會感受火車在側的特殊氛圍，路線規劃前往今年新啟用的「三貂嶺自行車道」，山城魅力值得體驗。壓軸場《坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊》置身坪林山中，感受寧靜、秀麗的茶園景色，北勢溪、金瓜寮溪以及𩻸魚堀溪水清澈，沿途可享受青山綠水的純淨風貌。

體育處表示，「新北單車快樂遊」系列活動，每場次每人報名費100元，想參加活動但沒有自行車的朋友也不用擔心，汐止五堵、新月土城、東北角草嶺附近皆有單車租賃站；萬里野柳、瑞芳三貂嶺、坪林場次則可在報名時選擇跟大會租借。也可查詢YouBike微笑單車租借前往。了解活動內容與路線請參閱報名網站https://bao-ming.com/eb/content/5081＃24753。