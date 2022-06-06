受惠於部分客戶新機開始拉貨，大立光（3008）5月營收止跌回穩，隨著蘋果、安卓新機開始上膛，大立光也釋出偏多看法，預期「6月拉貨動能將優於5月」，受到此利多帶動，大立光6日股價回神，一口氣攻克1,700及1,800元兩個整數關卡，盤中最高見到1,815元，漲幅逾8％，6月8日股東會行情提前開跑。

大立光5月營收捎來喜訊，以31.48億元、月增0.63％，終結4月營收雙減的頹勢，雖然5月營收仍較去年同期的33.59億元下滑6.15％，另累計前五月合併營收164.09億元，亦較去年同期衰退11.6％，不過在大立光釋出6月的拉貨動能可望優於5月的偏多看法後，多頭信心大增，帶動大立光股價以1735元、大漲165元開出。

看好大啖蘋果的效益，大立光股價如有神助，除在一開盤就站上1,700元整數關卡，10點32分又跟進搶佔1,800元關卡，單日連下1,700元及1,800元兩城。

著眼於大立光5月營收和去年6月營收33.71億元相比，差距不大，法人看好6月拉貨動能提升的大立光，6月營收有望挑戰雙成長；但若要拼季增行情，以大立光4、5月合計營收僅62.76億元言之，6月營收至少得達到38.43億元，才有望拚平去年第二季的101.19億元，則尚有努力的空間。

受到疫情影響，大立光今年不開放媒體進場，會後大立光執行長林恩平仍將接受媒體線上聯訪，詎料新機拉貨動能以及大立光下半年的展望、車用等新事業的動向等議題，仍將是市場關注的焦點，法人指出，大立光6月8日的股東會行情在6月拉貨動能回溫題材先行點火下，股東會行情率先啟航。