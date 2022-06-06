花蓮吉安鄉立圖書館滿足疫情下的閱讀需求，6月起推出「好書免費寄到家」服務，且借還書前後都會用紫外線、酒精消毒，讓讀者在家安心閱讀浩瀚書海。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響，染疫民眾居隔不能出門，生活百無聊賴，花蓮吉安鄉立圖書館為滿足防疫時間民眾的閱讀需求，除藉網路資源推出掌上圖書館，供萬冊好書讓讀者能隨時在雲端上閱讀，6月起更提供好書免費寄到家服務，滿足喜好翻閱實體紙本書籍者的需求。

疫情期間，吉安鄉立圖書館的入館人數及借閱率雖未顯著下降，均維持在2000人次上下，但吉安鄉公所考量民眾擔心染疫的心情，結合線上閱讀平台，在雲端陳列上萬冊書籍供讀者隨時借閱，並延續「好書帶著走」便利借閱服務，不用進館即能預約將書籍帶回家，滿足喜好閱讀實體書籍者的需求。

由於花蓮近日每天新增確診人數居高不下，愈來愈多染疫民眾被隔離，吉安鄉公所為滿足居家隔離者的閱讀需求，自6月起推出「好書免費寄到家」，直接將圖書館中的書籍寄到隔離者的家中，充實隔離期間的無聊生活。

吉安鄉立圖書館館長楊惠美表示，「好書免費寄到家」是一種不須入館、不限名額、不限吉安鄉民的免費借閱寄送服務，民眾可先到圖書館自動化系統或App查詢欲借閱書籍的館藏狀態，填妥表單後，即能在家等待書籍寄送到府。另，服務限由吉安鄉圖或慶豐閱覽室擇一借閱，每次最少2本、最多10本，並視疫情發展調整服務期程。

此外，吉安鄉立圖書館疫情期間，除加強館舍與館場外清消工作，借還書前後也會以紫外線殺菌處理，並二次進行酒精消毒，滅菌消毒過後還會先將書籍放在暫留區，不讓病毒在書籍上留有任何存活或擴展機會，讓讀者安心沈浸於浩瀚書海當中。