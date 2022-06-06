新北市汙水下水道接管率達7成，水利局長宋德仁接受媒體採訪時表示，中央預算補助砍半，導致2年多沒有新標案。內政部營建署今（6日）發布新聞稿痛批，新北市汙水補助最多、抱怨最多，嚴重錯誤示範。

營建署表示，每年補助新北市均約20億元，2022年核列19.26億元，新北市所述僅剩10億元補助經費，完全謬論。20餘年已補助新北市汙水建設高達近540億元，接管普及率達70.15％，為全國第二，僅次於非由中央補助之台北市。

營建署強調，不僅提供全國最高補助經費，目前已接管百萬戶人口中，近3成由營建署協助接管完成，中央出錢出力，但新北市卻刻意淡化中央的協助，此舉更將排擠其他縣市的補助經費，實為爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範。

「接管率已高於全國平均，需考量其他縣市需求！」營建署指出，新北市每年獲得最高汙水建設補助經費，其接管普及率亦已遠高於全國平均值，營建署須整體考量各縣市需求，合理配置經費均衡發展，避免分配不均。

營建署重申，中央已多年高額支持新北市推動汙水建設至今，全市汙水普及率已達7成以上，且新北市已向汙水接管民眾徵收下水道使用費，每年收入可達9億元，新北市應提高自有預算辦理汙水建設，不應僅依靠中央資源，排擠其他縣市預算。