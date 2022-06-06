昨（5日）宜蘭1名林姓特斯拉車主稱爸爸過世，要求陳姓男子讓出充電位，對方不理反遭林男比中指狂罵，林男拿BB槍射擊陳男後落跑，有網友肉搜出林男車籍資料，發文嗆：「車貸10年？」，針對昨發生的整起事件，林男出面回應了。

林姓男子駕駛特斯拉，5日因充電與陳姓男子發生糾紛，林男拿BB槍狂射對方車內。（翻攝自爆廢公社）

宜蘭市特斯拉充電站昨（5日）1名駕駛特斯拉的林姓男子，以「爸爸過世」為由要求正在充電的陳男讓位給他，陳男不理反遭林男比中指嗆，林男從副駕駛座拿1把空氣槍朝著陳男車內掃射BB彈，隨即奔馳而去。有網友肉搜出林男的車籍資料，發現林男的車輛發照日期為今年5月，但動保迄日卻是121年5月23日，讓他發文質疑：「買車貸款10年？可以貸這麼久？」

林男車籍資料、交車照曝光。（圖／翻攝自爆怨公社）

根據《ETtoday新聞雲》報導，林男低調回應，他當時接到家父親過世的消息，心急如焚要下花蓮，才會和陳男借位置充電，當時陳男告訴他再等1分鐘，但陳男似乎忘了承諾，他便下車雙手合十和對方說「可不可以拜託你讓我」，怎料卻遭陳男嗆：「關我X事」，他坦承被嗆後，也有反嗆回去。事後陳姓車主下車不斷對著他的車身及車牌拍照，他真的忍無可忍，才開車追上，才會爆發上述衝突。

林男還說：「他不奢求別人的理解與諒解，後續處理他也不會閃躲，而網友嗆他「買車貸款10年」部分，他婉轉回應，動保一開始的設定就是10年，如果貸款真的可以10年，那也代表他信用真的不錯。