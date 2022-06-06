邱燕清榮獲中華民國第29屆全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市民邱燕清平時全心全力照顧2名身障兒子，即使身體撐不下去掛急診，仍不敢休息無微不至的照料患有肝臟硬病的大兒子到他生命的最後一刻，而她偉大的母愛以及參與志工投入各項公益的精神與愛心，感動眾人，榮獲中華民國第29屆全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」。苗栗縣長徐耀昌6日接見表揚邱清燕，並對她平時全心全力照顧2名身障孩子以外，更將小愛轉化成大愛，投入各項志工工作，讚許她是全國的典範。

邱燕清家中育有2名身障孩子，長子14歲罹患肝臟硬病，邱燕清與先生日夜求醫、診斷、住院、急救，進出大小醫院上千餘次，但終究不敵癌細胞的侵襲，去年安詳離世。

而她的次子也在幾年前感染了腦部疾病，但在家長與師長陪伴及鼓勵下，孩子並沒有被病魔打倒，成功完成學士學位，甚至擔任照護志工。

邱女士也將自己的小愛發揮成大愛，擔任國立苗栗特殊學校家長會長，協助學校成立教育基金完成學生實習商店是整建，擔任愛心志工，每週一次擔任說「故事老師」及協助廚房供餐也主動參與各項志工隊，熱心服務深獲讚譽。

邱燕清表示，大兒子在10歲開始時常高燒送醫，經過抽血檢查發現肝指數異常，之後轉院治療經歷照胃鏡、抽骨髓及肚子裡的膿，兒子都勇敢面對，而她每天以淚洗面，但想到還有小兒子在家等著媽媽，而且大兒子都勇於接受這些治療，為人母更要比他堅強撐下去，「我的路不只走這段，還要繼續走下去」。

由於邱燕清的大兒子到後期要一直到醫院看診治療，狀況惡化，醫生也叮囑家屬要有心理準備，但她仍盡全力照顧，甚至心力交瘁到身體不適送醫院急診，她也不敢好好休息，家人力勸請看護她則堅定拒絕，不放心交給看護，堅持要親自陪伴照顧。

這些年來的悉心照料她的大兒子也都看在眼裡，得知有十大傑出愛心媽媽的表揚並希望媽媽能榮獲慈暉獎殊榮，但不幸的是兒子於去年底過世，沒有機會見證她獲獎的喜悅，但邱燕清表示，這是兒子送的禮物，5月初在高雄受獎的前晚更夢見兒子對她說「我也來了」，能夠獲獎也實現了兒子的願望。

苗栗縣長徐耀昌接見表揚邱燕清，並頒贈匾額「母儀弘揚」對她的精神給予高度肯定，期盼成為苗栗以及全國的典範。中華民國全國特教園區永續關懷協會理事長唐時聰也致贈感謝狀予縣長徐耀昌，感謝縣長長期關心社福，用心照顧弱勢族群，改善身障者的家庭困境。

縣長徐耀昌表示，邱燕清為苗栗之光，發揮愛心並在先生的協助下，全心全力照顧2名身障孩子，她秉持著鍥而不捨以及樂觀進取的精神克服逆境更發揮愛心，值得眾人肯定及學習，她能獲選實屬本縣光榮，具有社會正面教育意義。