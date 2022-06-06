工紙大廠榮成(1909)2022年5月本業獲利持續回升至今年高點，但歸屬母公司稅前淨利「雙降」至0.48億元，稅前每股盈餘0.04元。累計前5月歸屬母公司稅前淨利1.47億元、年減86.72％，稅前每股盈餘0.12元。隨著上海等地陸續解封，法人預期營運可望逐步回升。

榮成公布2022年5月自結合併營收42.62億元，月減2.11％、年減18.22％。營業利益1.6億元，月增達30.53％、但年減達61.23％，營益率回升至3.77％，雖低於去年同期7.94％、但優於4月2.82％，雙雙回升至今年來高點。

榮成5月本業獲利穩步回升，惟受人民幣貶值等匯率因素影響，稅前淨利0.5億元，月減42.69％、年減83.93％，其中歸屬母公司稅前淨利0.48億元，月減45.4％、年減達84.44％，稅前每股盈餘0.04元，低於4月0.07元及去年同期0.24元。

累計榮成前5月自結合併營收221.64億元、年增9.84％，續創同期新高。惟營業利益3.58億元、年減達79.43％，營益率降至1.62％，低於去年同期8.64％。稅前淨利2.13億元、年減達81.44％，其中歸屬母公司稅前淨利1.47億元、年減86.72％，稅前每股盈餘0.12元。

榮成今年以來營運陷入低迷，主要由於中國大陸疫情升溫影響工紙市場價量需求，且受原物料、能源、運輸等生產成本上升影響，加上去年同期兩岸經濟活動復甦，工紙市場需求暢旺，比較基期墊高亦加劇獲利衰退幅度。

其中，5月營收出現「雙降」，主因中國大陸堅持「清零」政策，上海封城防疫影響產業生產及物流運輸，導致整體需求及價格下滑。不過，隨著上海6月逐步解封，各產業生產運輸逐步恢復，配合各地政府祭出振興措施，法人預期營運谷底已過，表現可望逐步回升。