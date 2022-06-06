婆媳問題無奇不有，現在居然有更離譜的。一名人妻抱怨，婆婆向來不喜歡她，不僅到處說她壞話，有一次甚至闖進房間，要兒子幫忙扣內衣，「當時我人就在旁邊欸」，而老公竟也聽話照做，讓人妻超級傻眼。

人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」表示，老公3、4歲時父母就離婚了，上了大學後，婆婆以給生活費為由，逼兒子每周末回家；後來老公和她交往，婆婆直接表明不喜歡這個女友。

結婚後遇到男方親友，竟被說沒家教，一問才知婆婆到處說她壞話，有一回更誇張，「婆婆突然敲我們房門，說內衣扣不到，要她兒子幫忙扣內衣，我是女生欸！還就在旁邊，也不叫我幫忙，是把我當空氣？還是向我宣示主權」。

後來婆婆想買房子，要求兒子、媳婦出錢，「她說頭期款她出，叫我們繳房貸，唉，如果加上小孩教養的事根本講不完。我只想問，婆婆要兒子幫忙扣內衣正常嗎」。

貼文引起熱烈討論，網友直指這個老公更有問題，「那就讓她兒子處理啊！不管是繳房貸還是扣內衣」、「婆婆哪天就會說她不敢一個人睡，找兒子一起睡」、「改天再有親戚說妳沒家教，妳就回至少我都自己扣內衣喔」、「很有事欸這對母子」。